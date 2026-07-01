Alev alev yanan yer "motosiklet serası" çıktı

Antalya'da ekiplerin müdahalesine rağmen büyük bölümü tamamen yanan muz serasının çok sayıda kazalı ve arızalı motosiklet ile motosiklet yedek parça ve aksesuarıyla dolu olduğu belirlendi. Yangında, sera içerisinde bulunan motosiklet, bisiklet-motosiklet yedek parça ve aksesuarlarının yarıdan fazlasının yandığı görüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi Kaplan Koyağı mevkiinde geçtiğimiz gün Fatih Uysal isimli vatandaşa ait muz serasında çıkan ve sık sık patlamaların da yaşandığı yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Yanan muz serasında tabandan tuzlu su çıkması ve otoban geçmesi nedeniyle ekim yapılmadığı bildirilirken, seranın hurda ve kazalı motosikletler, motosiklet yedek parçaları ve aksesuarlarıyla dolu olduğu belirlendi.

Sabahın olmasıyla birlikte yanan seradaki zarar gözler önüne serildi. Sera içerisinde bulunan motosiklet, bisiklet, motosiklet yedek parçaları ve aksesuarlarının büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, seranın bir bölümünde bulunan motosiklet, yedek parça ve aksesuarların ise yangından zarar görmediği gözlendi. - ANTALYA