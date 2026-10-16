Antalya'da nişan kavgası davasında 2 sanığa müebbet, 1 sanığa 16 yıl 8 ay hapis verildi - Son Dakika
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Antalya'da nişan kavgası davasında 2 sanığa müebbet, 1 sanığa 16 yıl 8 ay hapis verildi

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Antalya\'da nişan kavgası davasında 2 sanığa müebbet, 1 sanığa 16 yıl 8 ay hapis verildi
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Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, nişan törenindeki kavgada 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında 2 sanığa müebbet, 1 sanığa öldürmeye yardım suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, yaralanan kişiye yönelik suçtan iki sanığa 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verdi.

Antalya'da nişan töreninde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa müebbet, 1 sanığa ise öldürmeye yardım suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 15 Ağustos 2025 günü saat 21.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen amcasının oğlunun nişan törenine katılan 16 yaşındaki Ali Bulgurcu ile Süleyman Sarp arasında, iddiaya göre Sarp'ın eşine bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aile bireyleri ve yakınları da olaya dahil oldu. Bu sırada eline ekmek bıçağı alarak kavgaya müdahale etmek isteyen Bulgurcu'nun akrabası Mustafa Dikmen'in elindeki bıçağı alan Sarp'ın, Bulgurcu ve Dikmen'e saldırdığı öne sürüldü.

Karın bölgesinden bıçaklanan Bulgurcu ile kolundan yaralanan Dikmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Bulgurcu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, cenazesi Manavgat'ta toprağa verildi.

3 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından kaçan Süleyman Sarp ile kavgaya karıştıkları belirlenen M.S., Berke Can Gambuk ve Muzaffer Pehlivan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gece saatlerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.S. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. Süleyman Sarp'ın eşi ile Ali Bulgurcu'nun daha önce nişanlı oldukları, Sarp ile Bulgurcu'nun ise mahalleden arkadaş oldukları öğrenildi.

Soruşturmanın ardından Süleyman Sarp (20), Berke Can Gambuk (19) ve Muzaffer Pehlivan hakkında, Bulgurcu'nun öldürülmesi ve Dikmen'in yaralanmasına ilişkin dava açıldı.

Öldürme ve öldürmeye teşebbüsten ayrı ayrı ceza

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Cezaevinde bulunan müşteki yakınları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Süleyman Sarp ve Berke Can Gambuk'u, Ali Bulgurcu'ya yönelik "çocuğu kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığa, Mustafa Dikmen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Muzaffer Pehlivan'ın Bulgurcu'nun öldürülmesine ilişkin eyleminin yardım niteliğinde kaldığına hükmeden heyet, sanığın bu suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Pehlivan'a, Dikmen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 3 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da nişan kavgası davasında 2 sanığa müebbet, 1 sanığa 16 yıl 8 ay hapis verildi - Son Dakika
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