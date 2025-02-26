Antalya'da Okul Servisine Arkadan Çarpma Kazası

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Otomobil, okul servisine arkadan böyle çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisine arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya dönerken, büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, trafik ekiplerinin işleminin ardından öğrenciler servislerine binerek evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas D'nin kullandığı 07 C 74729 plakalı okul servisi yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için durakladığı sırada, aynı istikamette gitmekte olan Osman A'nın kullandığı Mercedes marka otomobilin arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve otomobilin motor bölümünün büyük hasar gördüğü kazayı araç sürücüleri ve serviste bulunan öğrenciler burunları bile kanamadan atlattı.