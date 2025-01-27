Antalya'da Otel İnşaatında Yangın

Antalya'da otel inşaatında yangın
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Cikciklli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
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