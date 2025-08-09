Antalya\'da Otobüse Karavan Çarptı, Yolcular Sağ Kaldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne durağa yanaştığı sıra arkasından gelen karavanın tentesi saplandı.

Kaza, Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzi Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi üzerinde saat 19.30 civarında gerçekleşti. Mesut Altın idaresindeki 07 MKL 21 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü durağa yolcu almak için yanaşırken arkadan yabancı plakalı karavanın tentesi otobüsün sol üst köşesine saplandı. Kaza sonucu trafik kitlenirken yolcular başka bir halk otobüsüne aktarıldı.

Otobüs şoförü Mesut Altın kazayla ilgili olarak şunları söyledi: "Yolcu almak için durağa yanaşırken yabancı plakalı bir karavan arkamdan bana çarptı. Karavanın tentesi otobüsün köşesine saplandı. Yolcuları sağ salim indirdim. Çok şükür yolcularımızda her hangi bir can kaybı ve yaralı yok. Ekiplere bilgi verdik onları bekliyoruz" dedi. - ANTALYA