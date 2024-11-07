Antalya'da Otobüste 'Yan Bakma' Kavgası

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Antalya'da otobüs içinde 'yan bakma' kavgası

Darp ettiği genç için yolcuların çocuk yorumuna kızdı, "evlense benim yaşımda çocuğu olur" dedi

ANTALYA - Antalya'da toplu taşıma otobüsünde 'yan bakma' gerekçesiyle biri genç olmak üzere iki erkek yolcunun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da 'VS18' hat numaralı toplu taşıma otobüsünde iki erkek yolcular arasında iddiaya göre 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yere yatırdığı genci uzun süre darp etti. Bazı yolcular kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"Ne çocuğu? Evlense benim yaşımda çocuğu olur"

Diğer yolcuların ise izlemekle yetindiği kavgada bir yolcu, "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" şeklinde tepki gösterdi.

Kavga sonrası, darp edilen genç için çocuk yorumuna da öfkelenen şahıs, "Ne çocuğu ya. Evlense benim yaşımda çocuğu olur" diye karşılık verdi.

Taraflar yolcular tarafından ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.