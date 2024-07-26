Antalya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tel çitlere çarptıktan sonra devrilerek takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

26.07.2024 10:45
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki tel çitlere çarptı, ardından devrilerek takla attı. Kazada, otomobil sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa Devlet Hastanesi'nden çıkan ve Kışlabucağı Caddesi yönünde seyir halinde olan Turan Batuhan Y., hız yaptığı 07 DE 330 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan tel çitlere çarptı ardından devrilerek takla attı. Yan bir şekilde sürüklendikten sonra yol içinde duran otomobilin sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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