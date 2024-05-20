Antalya'da Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Antalya\'da Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Korkuteli-Bucak yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak boş tarlaya yuvarlandı. Kazada, içerisinde bulunan 3 yaşındaki bir çocuk ve 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.05.2024 11:19
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Antalya Korkuteli-Bucak yolu üzerinde takla atıp boş tarlaya yuvarlanan otomobildeki biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bucak istikametinden Korkuteli'ne gelen Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil takla atması sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlanırken, araç içinde bulunan Şebiha Durmaz (3) Fatma Yarbaşı (65) yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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