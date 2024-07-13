Antalya'da Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 3 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Yolda ters şekilde sürüklenen araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ş.B. (36) idaresindeki 07 BSP 053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atıp ters bir şekilde yolda sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Ş.B. ve araçta bulunan G.B. (9) ve Ö.S.B. (4) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA