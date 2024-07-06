Antalya\'da Otomobil Yangını

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi ise yoldan geçen polis ekipleri yaptı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.Y. idaresindeki 34 CCA 57 plakalı otomobil, deniz istikametinden çarşı istikametine doğru seyir halinde iken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanları fark eden N.Y. aracını durdurdu. O esnada yoldan geçen polis ekipleri, yangın tüpü ile yangına ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini önledi. İlk müdahalenin ardından durumun 112 Acil 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde çıkan yangını söndürülerek yapılan soğutma çalışmasının ardından tamamen kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA