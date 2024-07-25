Antalya'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

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Antalya'da seyir halindeki otomobilin yola aniden fırlayan yabancı uyruklu çocuğa çarpması sonucunda meydana gelen kazada çocuk yaralandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Kadir Han K.'nin kullandığı 07 BPA 411 plakalı otomobil yola aniden fırlayarak yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa çarptı. İsminin Emanuel Pedjman Hamie olduğu öğrenilen turist çocuk, otomobilin sol ön çamurluğuna çarparak başından yaralandı. Çocuğun yardımına ilk olarak anne-babası ve kazaya karışan araçta bulunanlar koştu. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA