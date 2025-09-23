Antalya'da Park Halinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Antalya'da Park Halinde Ölü Bulundu

Antalya'da Park Halinde Ölü Bulundu
23.09.2025 18:31
62 yaşındaki Mukadder Şen, park halindeki aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Olay araştırılıyor.

Antalya'da eğlence mekanından çıkan 62 yaşındaki Mukadder Şen, yol kenarında park halindeki aracın arka koltuğunda ölü bulundu.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki 07 S 5576 plakalı Tofaş marka aracın arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde isminin Mukadder Şen (62) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi araç üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Araç içerisinde bardakta bulunan ve alkol olduğu değerlendirilen sıvı delil torbasına konulurken, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Mukadder Şen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARACI GETİRİP PARK ETMİŞLER

Öte yandan, hayatını kaybeden Mukadder Şen'in eşi ve oğlu olayı haber alarak aracın bulunduğu yere geldi. Şen'in cansız bedeninin arka koltukta bulunması nedeniyle ekipler çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Şen'in dün akşam geç saatlerde evden çıktığı öğrenilirken, polis ekiplerinin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde Şen'in sahibi olduğu 07 S 5576 plakalı aracın gece 01.00 sularında olay yerine bir kişi tarafından bırakıldığı tespit edildi. Aracın bırakıldığı sırada Mukadder Şen'in arka koltukta hareketli olduğu öğrenildi.

Şen'in vücudunda herhangi bir darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadığı öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
