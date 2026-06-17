Antalya'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Park Halindeki Araç Yandı

Antalya\'da Park Halindeki Araç Yandı
17.06.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kumluca'da park halindeki otomobil yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da seraların arasında park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 14.20 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Acar'a ait evde kalan sera işçilerine ait olduğu öğrenilen otomobil, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otomobilin önünde bulunduğu ev ile serada da hafif çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kumluca, Antalya, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:22:36. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.