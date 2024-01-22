 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Plastik Kasa Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Plastik Kasa Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında binlerce kasa ve çok sayıda makine zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya\'da Plastik Kasa Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
22.01.2024 - 23:08,  Güncelleme: 23:14
Abone Ol

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Binlerce kasa ve çok sayıda makinenin yandığı yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sırasında Döşemelaltı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Mesainin olmadığı fabrikada kasaların depolandığı bölümden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine OSB itfaiye ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İstasyonu ve merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede arka bölümden ortaya doğru ilerledi. Alevler metrelerce uzaklıktan görülürken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın ofis bölümünün yanında diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında binlerce plastik kasa ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Plastik Kasa Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Plastik Kasa Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement