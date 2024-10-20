Antalya\'da Polis Memuruna Saldırı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuruna izin günü cadde ortasında pompalı tüfekle saldırı şüphelileri adliyeye çıkarıldı. Yaralı polisin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Şüpheli Gökhan K. isimli şahıs, plakaları sökülmüş bir otomobil ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Ali Ş.'yi görünce yol ortasında durup aracın arka koltuğundan pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda polis memuru Ali Ş., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ise olayın ardından geldiği araç ile olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'ya sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru Ali Ş., ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında saçmalar, sanayideki bir tamirhanede bulunan otomobile de isabet etti. Tamirhane çalışanları şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında durması, otomobilin arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş edildiği, sonrasında ise yaralanan polis memurunun yere düştüğü anlar yer alıyor. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, av tüfeğiyle ateş açan ve polis memurunun yaralanmasına neden olan 2 şüpheliyi yakaladı. Ali Ş.'yi av tüfeği ile ateş ederek yaralayan G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetten açıklama

Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Polis memuru A.Ş.'nin iki ay önce şahsi aracını tamir ettirmek amacıyla G.K. isimli tamirci şahsa verdiği, 19 Ekim 2024 günü aracının son durumu hakkında bilgi almak amacıyla G.K. isimli şahıs ile görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi içerisinde yaya olduğu esnada G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar tarafından araç içerisinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralama olayının 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinden kaçmak için kullanılan plakasız araç ile suç aleti silah ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, yaralı Ali Ş.'nin tedavisinin devam ettiğinin bilgisi verildi. Şüpheliler G.K. ve M.A.T. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. - ANTALYA