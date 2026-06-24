Antalya\'da Polisten Takdir Toplayan Müdahale

Antalya'da kaza sonrası yağ dökülen yolu kürekle toz dökerek güvenli hale getiren trafik polisi takdir topladı.

Gazipaşa ilçesi D-400 Kara yolu üzerinde meydana gelen kaza sonrası araçlardan yola sızan yağ nedeniyle yolda kayganlaşma meydana geldi. Özellikle motosiklet sürücüleri açısından risk oluşturan durum üzerine bölgede güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri, yolun güvenli hale getirilmesi için harekete geçti.

Görevli trafik polisi, kürek yardımıyla yola toz dökerek yağın etkisini azaltmaya çalıştı. Yapılan müdahale sayesinde zemin kısa sürede güvenli hale getirilirken, trafik akışı da kontrollü olarak sürdürüldü.

Kazanın ardından sadece trafik düzenini sağlamakla kalmayan ekipler, yoldaki tehlikeyi ortadan kaldırmak için de yoğun çaba gösterdi. Trafik polisinin özverili çalışması çevredeki vatandaşların da takdirini toplarken, ekiplerin zamanında müdahalesi oluşabilecek yeni kazaların önüne geçti. - ANTALYA