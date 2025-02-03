Antalya'da Restoranda Tüp Patladı: 1 Yaralı

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Antalya'da restoranın mutfağındaki gaz kaçıran tüp patladı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir restorandaki gaz kaçağı olduğu belirtilen tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Serik ilçesi Merkez mahallesi Burmahancı caddesi üzerinde bulunan restoranda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin G. isimli restoran çalışanı mutfakta çalıştığı sırada LPG tüpünden gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama sonucu vücudunun çeşitli yerleri yanarak yaralandı. Patlama sonrası çevrede bulunan iş yerleri çalışanları panikle sokağa çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri işyerinde gaz kaçağına karşı tedbir çalışması gerçekleştirdi.

Olayda restoranın mutfak kısmında da zarar meydana geldi.