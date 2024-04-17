Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine baskın - Son Dakika
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Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine baskın

Antalya\'da ruhsatsız güzellik merkezine baskın

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medyadan dolgu ve mezoterapi yaptığı tespit edilen güzellik merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Denetimler sonucunda çeşitli markalarda dolgu malzemesi, dermapen iğne ucu, dermapen cihazı, lazer-carbon peeling cihazı ele geçirildi.

17.04.2024 13:00
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sosyal medyadan dolgu ve mezoterapi yaptığı tespit edilen güzellik merkezine baskın yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit ederek mühürledi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Öğretmenevleri Mahallesi'nde, internet sayfası ve sosyal medya hesabı üzerinden tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan güzellik salonunda denetim gerçekleştirildi.

Kaçak olarak işletildiği tespit edilen güzellik salonuna yapılan denetimler sonucunda; 7 adet çeşitli markalarda dolgu malzemesi, 18 adet dermapen iğne ucu, 2 adet dermapen cihazına el konulurken; 12 adet çeşitli marka yasaklı ürün, mezoterapi cihazı, lazer-carbon peeling cihazı mühürlendi. Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin devam ettiği ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ruhsatsız güzellik merkezine baskın - Son Dakika

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