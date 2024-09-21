Antalya\'da Rus Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu

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Antalya'da kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki Rus vatandaşı, kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında meydana geldi. Pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür eşi Marsel Gabitov'dan (45) haber alamadı. Durumdan endişelenen Bekesha, evine döndü ancak kapının açılmaması üzerine çağırdığı çilingir kapıyı açtı. Bekesha ve yanında bulunan yakınları eve girerek, Gabitov'u yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Gabitov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay, belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Gabitov'un vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlamazken, yatak odasında çok sayıda alkol şişesi bulunduğunu tespit etti.

Rusya'da restoran işlettiği öğrenilen Marsel Gabitov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA