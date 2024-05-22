Antalya'da Safari Turlarına Denetim ve Bilgilendirme - Son Dakika
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Antalya'da Safari Turlarına Denetim ve Bilgilendirme

Antalya\'da Safari Turlarına Denetim ve Bilgilendirme

Antalya'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kemer ve Kaş ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından safari araçlarına yönelik denetim yapıldı. Tur katılımcılarına trafik kuralları, hız ve güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 21 safari aracının kontrolü de gerçekleştirildi.

22.05.2024 10:21
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Antalya'da yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle turistik bölgelerde faaliyet gösteren safari araçlarına yönelik denetim yapılarak turlara katılar turistler bilgilendirildi.

Özellikle yaz aylarında Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği safari turlarına ve araçlarına yönelik Kemer ve Kaş ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından denetim ve tur katılımcılarına bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarda Trafik Jandarma timlerince sürücüler ve safari turuna katılan yolculara, genel trafik kuralları, durma/duraklama ve yolcu indirme ve bindirme kuralları, hız kuralları ve takip mesafesi, geçme ve geçilme kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgiler verildi.180 kişinin bilgilendirildiği çalışmalarda ayrıca 21 safari aracının da kontrolü yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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