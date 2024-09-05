Antalya'da Safari ve ATV Denetimlerinde 51 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Safari ve ATV Denetimlerinde 51 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya\'da Safari ve ATV Denetimlerinde 51 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da yapılan denetimlerde 570 araç kontrol edilerek 51 bin 908 TL idari para cezası kesildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Trafik Jandarması ekipleri, 220 safari aracı ve 350 ATV/UTV tipi aracı inceledi. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen araç sahiplerine ceza uygulandı ve 2 sürücünün ehliyeti iptal edildi.

05.09.2024 10:04
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Antalya'da safari araçları ile ATV ve UTV tipi araçlara yönelik yapılan denetimlerde toplam 570 araç denetlenirken 51 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması ekipleri tarafından safari araçları ile ATV ve UTV tipi araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 220 safari aracı ile 350 ATV ve UTV tipi araç kontrol edildi. Toplam 570 aracın kontrol edildiği denetimlerde eksikleri tespit edilen araçlara 51 bin 908 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Safari ve ATV Denetimlerinde 51 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Safari ve ATV Denetimlerinde 51 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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