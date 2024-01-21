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Antalya'da Sahilde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Sahilde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Sorgu'na kaldırıldı. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı.

Antalya\'da Sahilde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu
21.01.2024 - 13:11,
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Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde bir otelin sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Saban saat 09.00 sıralarında otel çalışanları tarafından bulunan erkek cesedi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çok uzun süre suda kaldığı tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen erkek cesedi olduğu tespit edildi. Ceset, kimliğin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Sorgu'na kaldırıldı.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı. Cesetlerin bir bölümünün batan bir kaçak göçmen teknesinde hayatını kaybedenler olabileceği ihtimali değerlendirilirken dün Serik ilçesinde sahilde bulunan kadın cesedinin üzerinde bulunan elbiseler, 17 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseler ile benzerlik gösterdi. Cesedin Merve'ye ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sahilde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Sahilde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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