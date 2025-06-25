Antalya\'da Sahte Belge Skandalı

Antalya'da sahte belgelerle tescil edilen 22 araç tespit edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı, araçlar inceleme için muhafaza altına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Resmi Belgede Sahtecilik" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir şirkete ait 22 aracın sahte belgelerle tescil edildiği belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, araçların yasal mevzuata aykırı şekilde tescil edildiği ve bu işlemde sahte belgelerin kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sahte belgelerle tescil edildiği belirlenen 22 araç ise detaylı incelenmek üzere muhafaza altına alındı. - ANTALYA