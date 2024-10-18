Antalya'da Sazlık Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Etti - Son Dakika
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Antalya'da Sazlık Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan iki sazlık yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarına ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar, elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlardan kaynaklandı.

18.10.2024 20:40
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İki ayrı noktada çıkan sazlık yangınları korkuttu

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar, yerleşim noktalarına ulaşamadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan iki yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yerleşim alanlarına ulaşamadan vermeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde Evrenseki- Çolaklı sınırında Turizm Yolunun kenarında bulunan sazlık alanda çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Akşam geç saatlerde bu kez Kızılağaç Mahallesinde bulunan Yeşil Martı Sitesi önünde bulunan sazlık alanda elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar sazlık alanda yangın çıkmasına neden oldu. Geceyi aydınlatan alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerlerken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler alarma geçti. Site sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda siteye zarar vermeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sazlık Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Etti - Son Dakika

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