Antalya\'da sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da yaşanan sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada su basan Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus havayolu şirketi, ekonomi sınıfı yolcularına ücretsiz bagaj hizmeti sunmayacağını duyurdu. Yolcular sadece kabin bagajı hizmeti alamayacak ve oturdukları koltuğun ödemesini yapacaklar. Bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
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İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
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