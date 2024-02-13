Antalya'da sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Antalya'da sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da kuvvetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Alt geçitlerde su seviyesinin yükselmesi sonucu birçok araç mahsur kaldı ve trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

13.02.2024 14:19
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Antalya'da yaşanan sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada su basan Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Antalya\'da sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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