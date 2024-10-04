Antalya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Antalya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Manavgat'ta bir otomobilin motorunda çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldü.

04.10.2024 23:56
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Seyir halinde alev alan otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Mimar Sinan Caddesi Zeynel Şenol Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdal Ü. yönetimindeki 52 ADF 711 CHERY marka otomobil, köprüye yaklaşırken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Sürücü, durarak aracını yolun sağ tarafına park etti. Çevredeki vatandaşlar, yol kenarındaki spor salonundan getirilen yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparak yanan araç üzerinde kontroller gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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