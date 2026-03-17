Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

17.03.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da baharatçıya yapılan silahlı saldırıda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Antalya'da baharatçı dükkanı işleten şahsın silahlı saldırı sonucu yaralanması olayında Mersin'de yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Mart tarihinde saat Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşısı'nın otopark kısmında meydana gelen olayda baharatçı dükkanı bulunan Süleyman M., aracından inerek iş yerine doğru ilerlediği sırada arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Süleyman M. yere yığılırken, yardımına koşan çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Olayın 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede olay yerinde 5 boş adet boş kovan bulundu.

3 şüpheli tutuklandı

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahsın bir araca binerek uzaklaştığını belirledi. KGYS kameralarından aracın kaçış istikametini belirleyen ekipler otomobilin Antalya'dan Mersin'e gittiğini tespit etti. Mersin'de gözaltına alınarak Antalya'ya getirilen 4 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emirhan S., Mehmet B. ile Canan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şahısların kaçtığı aracı kullandığı belirlenen Ş.N.T. ise serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Antalya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Trump’tan Putin yorumu: Bizden korkuyor Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi

19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:22:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.