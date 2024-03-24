Antalya'da siyasi parti broşürü kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekli saldırı

ANTALYA'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan, 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın yaşandığı iş yerine, daha sonra pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edildiği ortaya çıktı. Pompalı tüfekli saldırı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Mart'ta saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşürleri bırakanları tersleyip, dükkandan çıkardı. Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. 2 kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.
OLAY KAMERADA
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet B.'ye tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp, dayıları ile iş yerine geldiği, ardından Sinan Elbir'i darbettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbir'in tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kardeşlerden Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle Elbir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Boz da 'yaralama' suçundan tutuklandı.
TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA
Siyasi parti broşürü kavgasının yaşandığı iş yerine, pompalı tüfekle ateş edildiği de ortaya çıktı. Olayın yaşandığı günün gecesinde, 22 Mart'ta saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatan bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, elindeki pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edip kaçtığı görüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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