Antalya'da Takla Atan Araç Savaş Alanı Yarattı

Takla atan otomobil karşı şeritten gelen aracın üzerine düştü: 3 yaralı

Yolun karşısına geçip ortalığı savaş alanına çevirdi

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Ardından seyir halindeki başka bir araca çarpan otomobil yolu savaş alanına çevirdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ACJ 538 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atmaya başlayan otomobil orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelmekte olan Sinan K. idaresindeki 07 MJH 38 plakalı Audi marka araca çarpıp yol ortasında yan yatarak durabildi. Takla atan aracı fark eden Sinan K.'nın ani refleksi ile otomobilin üzerine devrilmekten son anda kurtulduğu öğrenildi.

Otomobil hurdaya döndü

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen 34 ACJ 538 plakalı araçtan çıkartılan ağır yaralı araç sürücüsü ve yolcu olarak yanında bulunan bir kişi ilk tedavilerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 07 MJH 38 plakalı Sinan K. ayakta tedavi edilirken, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

"Aşırı süratli geliyordu"

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olayı haber alarak gelen Sinan K.'nın annesi oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu görünce sarılarak derin bir nefes aldı. Kazayı evinin balkonunda gören Bayram Ali Bayat isimli vatandaş, "Aşırı süratli geliyordu. 150'nin üzerinde bir kere, takla atarak arabanın üzerine düştü" diyerek trafik polislerine olayı anlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.