Antalya'da Takla Atan Araç Savaş Alanı Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Takla Atan Araç Savaş Alanı Yarattı

Antalya'da takla atan otomobil, karşı şeritteki araca çarparak kazada 3 kişiyi yaraladı.

17.03.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Takla atan otomobil karşı şeritten gelen aracın üzerine düştü: 3 yaralı

Yolun karşısına geçip ortalığı savaş alanına çevirdi

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Ardından seyir halindeki başka bir araca çarpan otomobil yolu savaş alanına çevirdi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ACJ 538 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atmaya başlayan otomobil orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelmekte olan Sinan K. idaresindeki 07 MJH 38 plakalı Audi marka araca çarpıp yol ortasında yan yatarak durabildi. Takla atan aracı fark eden Sinan K.'nın ani refleksi ile otomobilin üzerine devrilmekten son anda kurtulduğu öğrenildi.

Otomobil hurdaya döndü

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen 34 ACJ 538 plakalı araçtan çıkartılan ağır yaralı araç sürücüsü ve yolcu olarak yanında bulunan bir kişi ilk tedavilerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 07 MJH 38 plakalı Sinan K. ayakta tedavi edilirken, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

"Aşırı süratli geliyordu"

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olayı haber alarak gelen Sinan K.'nın annesi oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu görünce sarılarak derin bir nefes aldı. Kazayı evinin balkonunda gören Bayram Ali Bayat isimli vatandaş, "Aşırı süratli geliyordu. 150'nin üzerinde bir kere, takla atarak arabanın üzerine düştü" diyerek trafik polislerine olayı anlattı. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Otomobil, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Antalya, trafik, Finans, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Takla Atan Araç Savaş Alanı Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan’dan Suriye’ye Karşı Sert Mesaj Lübnan'dan Suriye'ye Karşı Sert Mesaj
Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Yunanistan’da ’KKTC’ tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar
Amasya’da ambulansta kaçak göçmen yakalandı Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı
AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
17:51 AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
08:10 Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama
07:38 Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
07:36 Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
07:24 Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
01:27 Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:46 ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 20:07:55. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Takla Atan Araç Savaş Alanı Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.