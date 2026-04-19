Antalya'da Takla Atan Araçta Mucize Kurtuluş - Son Dakika
Antalya'da Takla Atan Araçta Mucize Kurtuluş

Antalya\'da Takla Atan Araçta Mucize Kurtuluş
19.04.2026 10:06
Antalya'da takla atan otomobildeki iki kişi, kazayı burnu bile kanamadan atlatarak kurtuldu.

Antalya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi şans eresi burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Aksu Pınarlı Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre Pınarlı üst geçidinde Ahmet G.'nin kullandığı 48 RB 435 plakalı Tofaş araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yolda savruldu.

Sürücü 1.35 promil alkollü çıktı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişinin kazayı burunları bile kanamadan atlattığını gördü. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ahmet G.'nin 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Takla Atan Araçta Mucize Kurtuluş - Son Dakika

Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
SON DAKİKA: Antalya'da Takla Atan Araçta Mucize Kurtuluş - Son Dakika
Advertisement
