Antalya\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Antalya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki sürücü yaralandı.

kaldırıldı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Yeni Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.S.G. yönetimindeki 07 AGA 219 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik direğini devirdikten sonra taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü U.S.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Araç sağa sola savrulup biranda refüje çarparak takla attı"

Kazayı gören vatandaşlardan Can Güçlü, "Araç ışıklardan çıktıktan sonra birden sağa sola savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı, trafik levhalarını devirdikten sonra takla attı. Yaralı durumu hakkında bilgim yok" diyerek kazayı anlattı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA