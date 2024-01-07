Antalya\'da tanınmış Diş Hekimi başından silahla vurulmuş halde bulundu

Diş Hekimi başından silahla vurulmuş halde bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin tanınmış isimlerinden Diş Hekimi Mustafa Kalaycı, kendine ait evde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Kalaycı'nın yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Kalaycı'nın cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Kalaycı'nın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.