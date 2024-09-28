Antalya\'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

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Antalya'da bir şahıs, tartıştığı valeyi bıçakla yaralayıp 15 dakika sonrası farklı bir noktada yine tartıştığı belediye bando takımının trampetçisini 20 bıçak darbesiyle öldürdü. Önce bölgeden uzaklaşan cinayet şüphelisi, bir süre sonra olay yerine tekrar gelip polisin çalışmalarını izlediği esnada ekiplerce yakalandı.

Olay, dün gece 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde bir restoranın önüne bisikletiyle gelen Polat D. (45), burada vale görevi yapan Osman D. (36) ile henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Polat D. yanında taşıdığı bıçakla Osman D.'yi yaralayıp olay yerinden ayrıldı. Vale, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, hemen 15 dakika sonrası farklı bir adrese geçen Polat D., bu sefer sokakta karşılaştığı Deniz Akten (38) ile tartışmaya başladı. Polat D., yine aynı bıçakla Deniz Akten'i vücudunun farklı noktalarından 20 bıçak darbesiyle yaralayıp yine olay yerinden ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bando takımının trampetçisi olduğu öğrenilen Akten, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde polisin çalışmalarını izlerken yakalandı

Öte yandan cinayet şüphelisi Polat D., son eyleminin ardından olay yerine bir süre sonra tekrar geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi. Bu sırada Polat D.'nin şüpheli durumlarını fark eden Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Polat D.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA