Antalya'da tatilci ailenin teknesi battı: 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı - Son Dakika
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Antalya'da tatilci ailenin teknesi battı: 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı

Antalya'da 4 kişilik ailenin bulunduğu tekne alabora olup battı. Aile denize atlayarak kurtulurken, telefon ve eşyalar suya gömüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.08.2024 23:55
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Antalya'da tatilci ailenin teknesi battı: 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı

Teknenin batma anı kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'da 4 kişilik ailenin bulunduğu tekne alabora olup battı. Aile denize atlayarak kurtulurken, telefon ve eşyalar suya gömüldü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan tatile gelen Hüseyin Yoldaş Öztürk, eşi, kuzeni ve eniştesiyle birlikte denizde tehlike atlattı. Antalya'da yeni satın aldığı fiber tekneyle balıkçı barınağından denize açılan Öztürk, ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne yaklaştıkları sırada teknenin arka kısmından su almaya başladığını fark etti. Su hızla yükseldi ve tekne kısa sürede battı. Panik yaşayan Öztürk ve ailesi, denize atlayarak canlarını zor kurtardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede deniz polisi intikal etti. Deniz polisinin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi. Öztürk ailesi, yaşadıkları korku dolu anların ardından sahildeki bir kafeye sığınarak sakinleşmeye çalıştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, ancak telefon, çanta ve cüzdanlarının tekneyle birlikte suya gömüldüğü bildirildi.

Kıyıda teknenin batma anına tanıklık eden Kadir Köksal, "Biz sahilde oturuyorduk, kıyıya yanaşan küçük bir tekne vardı. Tekne yan dönmeye başladı ve dalga vurunca, sanırım alabora oldu. Çok şükür, herkes iyi, kimseye bir şey olmadı. Vatandaşlar kıyıya geldi, polisler de gelip rapor tuttular. Sahile çok yaklaşmışlardı ve o sırada dalgalar yoğundu. Bu yüzden teknenin su alıp alabora olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Olay anı, kıyıda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde teknenin hızla su aldığı ve battığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tatilci ailenin teknesi battı: 4 kişi yüzerek kıyıya çıktı - Son Dakika

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