Antalya'da yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Antalya\'da yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Antalya'nın da aralarında bulunduğu 2 ayrı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, tefecilik ve yağmaya teşebbüs suçuna yönelik 13 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Kumluca ilçesinde oto galericilik ve oto alım satımı yapan şüphelilerin, müştekilere tefe karşılığı borç para verdiği, tefecilik suçunu gizlemek amacıyla araç devri yaptığı, müştekileri borçlandırmak için çek ve senet alarak malvarlıklarını ele geçirdiği tespit edildi.

22.04.2024 17:24
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Antalya'nın da aralarında bulunduğu 2 ayrı ilde "tefecilik ve yağmaya teşebbüs" suçuna yönelik yapılan eş zamanlı operasyon ile 13 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince "tefecilik ve yağmaya teşebbüs" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kumluca ilçesinde oto galericilik ve oto alım satımı yapan şüphelilerin müştekilere tefe karşılığı borç para verdikleri, tefecilik suçunu gizlemek amacıyla da aralarında araç devri yaptıkları, tefe karşılığı verdikleri paraların çok üzerinde çek ve senet alarak müştekileri borçlandırdıkları ve daha sonra da malvarlıklarını ele geçirmek için tehdit ederek yağmaya teşebbüs ettikleri, yüksek miktarlı çek ve senetleri icra takibi yaparak müştekilerin malvarlıklarını haksız şekilde ele geçirdikleri tespit edildi.

Kumluca ilçesi ve 2 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile 13 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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