Antalya\'da Tehlikeli Eylem

Antalya'da eşinin aldığı uzaklaştırma kararına öfkelenen adam, yaşadığı apartmanın çatısına çıkıp eylem yaptı. İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı apartman girişine açılan şişme yatağın ise adamın çatıda köşeden köşeye dolanması nedeniyle birçok kez yeri değiştirildi. Çatının korkuluklarına çıkıp tehlikeli hareketlerde de bulunan adam, yaklaşık 2,5 saat sonra ikna edilebildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 251 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşinin aldığı uzaklaştırma kararına öfkelenen Bahadır T. (48), yaşadığı apartmanın çatısına çıkıp tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alıp yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı apartman girişine şişme yatak açtı.

Çatıda köşe köşe gezindi, itfaiye şişme yatağı taşımaktan yoruldu

Bahadır T.'nin eylemini sürdürmesi üzerine müzakereci polis memuru olay yerine çağrıldı. Kısa süre sonra binaya gelen müzakereci memur ikna çabalarına başladı. Bir türlü ikna olmayan adam, çoğu kez bulunduğu konumu değiştirip apartman çatısında köşeden köşeye geçti. İtfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına adamın gittiği yere göre şişme yatağı birçok kez yerini değiştirmek zorunda kaldı.

Bahadır T. zaman zaman çatıdaki korkuluklara çıkıp tehlikeli hareketlerde bulunurken, mahalleliler ise olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren çaba sonrası Bahadır T., ikna edilip bulunduğu yerden indirildikten sonra polis merkezine götürüldü. - ANTALYA