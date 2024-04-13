Antalya\'da Teleferik Kazası: Kurtarılan Vatandaş Sayısı 74

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Antalya'da yaşanan teleferik kazasıyla ilgili bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, şu ana kadar kurtarılan vatandaş sayısının 74 olduğunu açıkladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte basın mensuplarına son durum hakkında bilgi veren AFAD Başkanı Memiş "Bugün saat 17.25 civarında Antalya Konyaaltı'nda bulunan yaklaşık 600 rakıma kadar çıkan teleferikte meydana gelen kaza neticesinde kabinlerden biri maalesef yere çakıldı ve bu kaza neticesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Olayı duyar duymaz AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı tüm ekiplerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, Jandarmanın, emniyet teşkilatının UMKE'nin ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 ekipleri ve alanında uzman dağcı ekiplerle müdahale edildiğini hatırlatan Memiş "Sarp bir arazide çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Asılı kalan 25 kabinden 11 kabinde 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 13 kabin için de tahliye işlemini titizlikle yürütüyoruz. Devletimizin tüm imkanları Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personeliyle birlikte helikopterleri, Jandarmamızın emniyetimizin tüm araç gereçleri asılı kalan vatandaşlarımız için seferber edilmiştir. Ancak her helikopterde müdahale için elverişli değil, bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara yol açtığı için şimdilik sadece sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan yerde itfaiye ve AFAD ekibimizle vatandaşlarımızın tahliyesini titizlikle yürütüyoruz. İnşallah sabaha kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teleferikte asılı kalan vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Kardeşlerimizin soğukkanlı olduğunu gözlemliyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. Bizimle işbirliği halindeler, biz de titizlikle çalışmalarımızı ilerleyen saatlerde neticelendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kazanın sebebine ilişkin soruları da cevaplandıran Okay Memiş, AFAD olarak tüm odaklarının vatandaşların kurtarılmasına yönelik olduğunu belirterek şöyle devam etti;

"Kazanın neden meydana geldiği hakkında soruşturmayı ilgili adli makamlar yapacaktır. Buranın işletmesiyle ilgili olarak da teknik personelle, mühendis arkadaşlarla irtibat halindeyiz. Acaba mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınır mı diye düşünüldü, fakat bunun daha riskli olduğu iletildi bize. Biz de bu tavsiye üzerine, devletimizin tüm imkanlarıyla tahliyeleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz" - ANTALYA