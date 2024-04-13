Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. 10 kişilik JAK timinin çalışmaları sonucunda 26 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

13.04.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı

ANTALYA Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, JAK, İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları ile kabinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kişilik JAK timinin çalışmaları sonrası 26 vatandaş kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya\'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı - Son Dakika
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