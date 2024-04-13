Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanların yakınlarının heyecanlı bekleyişi - Son Dakika
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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanların yakınlarının heyecanlı bekleyişi

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Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen kazada 137 kişi kurtarıldı. Mahsur kalanların yakınları gelecek güzel haberleri bekliyor.

13.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:11
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Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanların yakınlarının heyecanlı bekleyiş

137 kişi kurtarıldı, mahsur kalanların yakınları gelecek güzel haberleri bekliyor

Fevzi Kızılay:

"Kardeşimin çocuklarını bekliyorum, bir an önce kurtarılmasını bekliyorum"

ANTALYA - Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Teleferikte mahsur kalan vatandaşlardan şuana kadar 137 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer vatandaşları kurtarma çalışması devam ederken, yakınları da gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple dun akşam saatlerinde düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre Memiş Gümüş hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı gece görüşlü helikopterle gece boyunca kurtarma çalışmaları devam etti. Aralıksız devam eden çalışmalarda şu ana kadar 137 kazazede kurtarıldı. Mahsur kalan diğer vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Helikopter ile havadan alınan vatandaşlar kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopter pistine getirildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan vatandaşlara psikososyal destek de veriliyor.

Diğer taraftan yaşanan üzücü olayın ardından yakınları teleferikte bulunan çok sayıda kişide olayın yaşandığı noktaya yakın bir alana gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Antalya'da yaşayan Fevzi Kızılay'ın da 8 ve 35 yaşlarında yeğenleri de teleferikte mahsur kalanlar arasında yer aldı. Dun akşam saatlerinde olayı alarak geldiğini belirten Fevzi Kızılay,"Kardeşimin çocuklarını bekliyorum. Dun akşam saatlerinde buraya geldim. Bir an önce kurtarılmasını bekliyorum" dedi.

Antalya\'da teleferik kazasında mahsur kalanların yakınlarının heyecanlı bekleyişi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da teleferik kazasında mahsur kalanların yakınlarının heyecanlı bekleyişi - Son Dakika

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