Antalya'da Teleferik Kazasıyla İlgili 19 Kişi Hakkında Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Teleferik Kazasıyla İlgili 19 Kişi Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Antalya\'da Teleferik Kazasıyla İlgili 19 Kişi Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı ve 174 kişi havada mahsur kaldı. İçişleri Bakanlığı, kazayla ilgili olarak 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

20.05.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin de 23 saat boyunca havada mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin İçişleri Bakanlığı, 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

12 Nisan'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüphelinin 27'şer yıla kadar hapsi istenmiş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu iddianame kabul edilmişti. Devam eden soruşturmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs daha eklenerek soruşturma izni verildi.

Antalya Valiliği internet sitesinde soruşturma izni ise şu ifadelerle yer aldı:

"Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir". - ANTALYA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Antalya, Yargı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Teleferik Kazasıyla İlgili 19 Kişi Hakkında Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:49:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Teleferik Kazasıyla İlgili 19 Kişi Hakkında Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement