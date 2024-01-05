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Antalya'da Ticari Taksi ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu - Son Dakika
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Antalya'da Ticari Taksi ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu

Antalya'da kontrolsüz kavşakta ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya uçarak, savruldu. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk tedavisi olay yerinde yapıldı.

Antalya\'da Ticari Taksi ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu
05.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:54
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Antalya'da yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada

Ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya uçarak, savruldu

ANTALYA - Antalya'da kontrolsüz kavşakta ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya uçarak, savruldu. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, dun saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Serhan A. kontrolünde bulunan 35 KE 058 plakalı motosikletle Ramazan T. kontrolünde bulunan 07 T 1237 plakalı ticari taksi kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü genç, ileriye uçtu. Kazanın ardından ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Kaza anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsünün ileriye uçtuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ticari Taksi ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Ticari Taksi ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu - Son Dakika
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