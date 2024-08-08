Antalya'da Ticari Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Ticari Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Ticari Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'da gece saatlerinde bozulan ticari taksiye yardıma giden çekicinin şoförü, aracı yükledikten sonra patinaj ve gürültü çıkardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

08.08.2024 14:24
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Antalya'da gece saatlerinde bozulan ticari taksiye yardıma giden çekicinin şoförü, aracı yükledikten sonra patinaj ve gürültü çıkardığı iddiasıyla çıkan tartışmada tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak üzerinde gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, yolda kalan ticari bir taksiye yardım etmek amacıyla verilen adrese doğru yola çıktı. Verilen adrese gelen Engin aracı çekiciye yüklediği sırada olay yerine kiralık olduğu öğrenilen 06 EHF 135 plakalı otomobille B.D. (21) ve D.D. (17) isimli kardeşler geldi. Engin ve 2 kardeş arasında iddiaya göre, yüklediği taksiyi götürmek isterken patinaj ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla 2 el havaya, 1 el de Mert Engin'in başına ateş eden B.D. araçla olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine olayın ihbar edilmesi ile gelen ekipler, olay yerinde olan kardeşlerden 17 yaşındaki D.D.'yi gözaltına aldı.

2 ay sonra dünyaevine girecekti

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Engin'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mert Engin'in nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı, 2 ay sonra evleneceği öğrenildi. Öte yandan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri D.D.'yi ifade işlemleri için emniyete götürdü.

Mert Engin'i başından silahla vurarak öldüren B.D.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen B.D.'nin kiralık otomobili Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiği ve kaçtığı belirlendi. B.D.'nin ailesinin evinde yapılan aramada, kiralık araca ait kontak anahtarı, yine B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancasını ele geçirdi.

Mert Engin'in cenazesi savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı'nda defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Engin'in ölümü nedeniyle annesinin üzgün olduğu görülürken, acılı anne yakınları tarafından teselli edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ticari Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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