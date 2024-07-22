Antalya'da trafik denetiminde yetersiz ehliyetli sürücüye 9 bin TL ceza

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetimine takılan sürücüye yetersiz ehliyet ve farklı ihlallerden toplamda 9 bin TL ceza yazıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerini ilçenin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda; İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde polis ekiplerinin dur ihtarında bulunduğu 07 NB 159 plakalı motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilerek yetersiz ehliyet ve farklı kural ihlallerinden toplamda 9 bin TL ceza yazılarak gerekli uyarılarda bulunuldu.

3 araca 11 bin TL ceza

İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde ayrıca; 75 araç ve 90 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayan 3 araç sürücüsüne ise toplamda 11 bin TL ceza yazıldı. GBT sorgusu yapılan 90 şahısta ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ANTALYA