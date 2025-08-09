Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

09.08.2025 23:13  Güncelleme: 23:22
Antalya'nın Akseki-Manavgat karayolunda meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Antalya'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Akseki- Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin G. (24) idaresindeki 06 BPB 571 plakalı otomobil ile Ayhan O'nun (52) kullandığı 07 CAJ 415 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye, jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Metin G. (24) ve yolcu konumundaki Adem Miraç T. (24) yaralanırken, Çağatay Yurdakul (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Adem Miraç T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çağatay Yurdakul'un cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

