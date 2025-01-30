Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Otomobil ile 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakılar Mahallesi istikametinden gelip, Hacı Musa Sokak üzerinde seyir halinde olan Kübra K. idaresindeki 33 DT 764 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E. G. idaresindeki 16 EIM 70 plakalı motosiklet ile Bahar B.'nin kullandığı 07 BTN 490 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten asfalt yola düşen Bahar B. yaralanırken, otomobil sürücüsü ve diğer motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bahar B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.