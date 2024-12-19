Antalya\'da Trafik Kazası: Hazır Beton Mikseri Otomobile Çarptı

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Antalya'da hazır beton mikserinin otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ali K.'nın kullandığı 45 PV 838 plakalı Scania marka hazır beton mikseri, Batı Side Köprülü Kavşağına girdiği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Nuran K.'nın kullandığı 07 BBA 378 plakalı Suzuki marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Nuran K. ve Esmanur İ., Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA