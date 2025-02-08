Antalya\'da Trafik Kazası: Lüks Otomobil Okul Servisine Çarptı, Sürücü Sıkıştı

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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında okul servisine çarpan lüks otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, şans eseri kaza anında serviste öğrenci olmadığı öğrenildi. Yaralı sürücünün kurtarılması çalışması sırasında olay yerine gelen sürücünün yakını görüntü alan İHA muhabirinin üzerine yürüyüp görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Kaza; Antalya- Manavgat D-400 Karayolu Batı Side Köprülü Kavşağı yan yol üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden seyir halindeki Muhammed Tufan Y.'in kullandığı 72 ACG 253 Mercedes marka lüks otomobilin ilk önce yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra önünde gitmekte olan Ali Ö.'nün kullandığı 07 J 74294 okul servisine arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Muhammed Tufan Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralının çıkartılması esnasında olay yerine gelen sürücünün yakını görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin üzerine yürüyüp görüntü almasını engellemeye çalışınca tartışma yaşandı.

Şans eseri serviste öğrenci yoktu

Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerine kazayı anlatan okul servisi sürücüsü Ali Ö. otomobilin önce kaldırıma çarptığını, ardından kendi aracına arka arkaya 3 kez çarptığını, aracı durdurmasa çarpmaya devam edeceğini dile getirirken, serviste öğrenci olmamasının şans olduğunu söyledi. - ANTALYA