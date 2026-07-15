Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
15.07.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü palmiyeye çarptı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjde bulunan palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kumköy-Ilıca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa Ö. idaresindeki 07 JP 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:42:29. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.