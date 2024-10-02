Antalya'da Trafik Kazası: Taksi Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Trafik Kazası: Taksi Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Trafik Kazası: Taksi Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında taksi sürücüsü Ali Yalçın hayatını kaybetti.

02.10.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin taksi durağında gece nöbetçi olan ve dinlenmesi için eve gönderdiği babasını almaya giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Bulvar üzerinde, Konyaaltı ilçesi istikametine seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Ali Yalçın (27) idaresindeki 07 T 1932 plakalı ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Ercan Ö. (49) yönetimindeki 07 AYZ 213 plakalı Hyundai marka minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, ticari taksi ise ağaca çarparak durabildi. Biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Taksi sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, takside sıkışarak ağır yaralanan Ali Yalçın, bulunduğu yerden çıkarırken, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybederken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ali Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından anne-babası ve yakınları tarafından teslim alınan Ali Yalçın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Babasını almaya giderken kaza yapmış

Öte yandan Yalçın'ın bir hafta önce emlakçıda işe başladığı öğrenilirken kazanın taksiyi gece durakta nöbetçi olan babası Kadir Yalçın'ın bir süre dinlenmesi ve yemek yemesi için eve gönderdiği sırada meydana geldiği belirtildi. Kaza anında Ali Yalçın'ın evde bulunan babasını almaya gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ali Yalçın'ın Antalya'da İktisat Fakültesi'nin bitirdikten sonra Avrupa'da ekonomi eğitimine devam ettiği, bir süre önce Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Ali Yalçın, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Taksi Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 18:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: Taksi Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement