Antalya'da Trafik Kazası: Yaralılar ve Ceza - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Yaralılar ve Ceza

Antalya\'da Trafik Kazası: Yaralılar ve Ceza

Antalya'da motosikletle otomobil çarpıştı; sürücü ve annesi yaralandı, ceza kesildi.

02.10.2024 11:01
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Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve annesi çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden karşıya uçtu. Anne ve oğlu yaralanırken ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL ceza kesildi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Kürşat Dede K.'nin kullandığı 07 BDC 462 plakalı motosiklet, 5024 sokağa dönmekte olan Buse Sedef T.'nin kullandığı 07 L 4297 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan annesi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne ve oğlu metrelerce savruldu

Öte yandan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Kürşat Dede K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Emine K.'nin çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerinden fırlayarak asfalta düştüğü görüntüler yer aldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Yaralılar ve Ceza - Son Dakika

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